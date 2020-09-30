السيد فضل الله نعى امير الكويت: تحلى بالحكمة والإنسانية والانفتاح

نعى السيد علي فضل الله في بيان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عن عمر ناهز 91 عاما، وجاء في بيان النعي:

“ببالغ الأسف والحزن، تلقَّينا نبأ وفاة سمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وبرحيله تفتقد دولة الكويت والعالم العربي والإسلامي شخصية اتسمت بالإنسانية والحكمة والانفتاح في مقاربتها لسياستها الداخلية والخارجية.

لقد استطاعت هذه الشخصية ان تعمل على لم شمل الكويتيين بكل تنوعاتهم وطوائفهم وتساهم في حل الكثير من الخلافات التي كانت تعصف بواقعنا العربي والإسلامي، كما كانت له الايادي البيضاء في تقديم الدعم والمساعدة للدول الفقيرة فهو لم يتوان عن المساهمة في التخفيف من معاناتها وآلامها، وكان للبنان نصيب وافر من هذا الدعم والاهتمام.

إننا إذ نعزي دولة الكويت شعبا وقيادة بهذا المصاب الجلل، فإننا على ثقة بأن دولة الكويت سوف تستمر في السير على النهج الذي ارساه وستبقى صمام أمان للقضايا العربية والإسلامية المحقة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام