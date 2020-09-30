فال دائرة النفوس في صيدا وتعقيم في مالية السرايا في المدينة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 30 2020 - 12:02

فال دائرة النفوس في صيدا وتعقيم في مالية السرايا في المدينة

منذ 10 mins 30 September، 2020
لوغو المنار
لبنان

أقفلت دائرة النفوس في محافظة لبنان الجنوبي صباح اليوم أبوابها أمام المواطنين افساحا في المجال للموظفين لإجراء فحوصات الـ PCR  بعدما سجلت يوم امس 3 إصابات في صفوفهم اثبتتها نتائج فحوصاتهم.

وافادت “الوكالة الوطنية للاعلام” ان مبنى مصلحة المالية في السرايا يشهد عملية تعقيم شاملة اثر ظهور حالة إيجابية جديدة صباحا والتي تبين لاحقا عدم مخالطتها لباقي الموظفين الأمر الذي ساهم بعدم اقفال المصلحة وابقاء العمل فيها بالحد الأدنى من القدرة الاستيعابية للموظفين لتسيير شؤون المواطنين.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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