فال دائرة النفوس في صيدا وتعقيم في مالية السرايا في المدينة

أقفلت دائرة النفوس في محافظة لبنان الجنوبي صباح اليوم أبوابها أمام المواطنين افساحا في المجال للموظفين لإجراء فحوصات الـ PCR بعدما سجلت يوم امس 3 إصابات في صفوفهم اثبتتها نتائج فحوصاتهم.

وافادت “الوكالة الوطنية للاعلام” ان مبنى مصلحة المالية في السرايا يشهد عملية تعقيم شاملة اثر ظهور حالة إيجابية جديدة صباحا والتي تبين لاحقا عدم مخالطتها لباقي الموظفين الأمر الذي ساهم بعدم اقفال المصلحة وابقاء العمل فيها بالحد الأدنى من القدرة الاستيعابية للموظفين لتسيير شؤون المواطنين.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام