وزير الخارجية التركي: ننتظر من الاتحاد الأوروبي خلال قمة زعمائه اليوم اتخاذ خطوات ملموسة وإيجابية حيال تركيا (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 30 2020 - 12:00

وزير الخارجية التركي: ننتظر من الاتحاد الأوروبي خلال قمة زعمائه اليوم اتخاذ خطوات ملموسة وإيجابية حيال تركيا (سبوتنيك)

منذ 14 mins 30 September، 2020
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