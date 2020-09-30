الشيخ نواف الأحمد الصباح يؤدي اليمين الدستورية أميرًا للبلاد أمام مجلس الأمة الكويتي (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 30 2020 - 12:00
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله: ما حصل في مسألة الحكومة كان أشبه بفرض حكومة أمر واقع على رئيس الجمهورية
السيد نصرالله: المبادرة الفرنسية نشرت وكلنا أيدنا المبادرة وقلنا اننا ندعمها والخطوة الأولى كانت تسمية رئيس للحكومة
السيد نصرالله: نحن وافقنا على تسمية السيد مصطفى أديب دون أي تعقيدات على أساس أن هذه الحكومة ستحصل على توافق بين الجميع
السيد نصرالله: الفرنسيون كانوا يغطون عملية سياسية كانت ستؤدي الى شطب أهم ما تبقى من صلاحيات لرئيس الجمهورية
السيد نصرالله: ما عرض علينا الشهر الماضي ان تسلم الكتل النيابية والسياسية البلد لنادي رؤساء الحكومات السابقين الأربعة
السيد نصرالله: رفضنا طريقة التعامل عبر تسمية الوزراء دون أخذ رأي الكتل النيابية ورفضنا ما طرح علينا لأنه خطر على البلد
السيد نصرالله: كان البعض يريد فرض أعراف جديدة علينا تخالف الدستور لصالح أطراف لا تمثل أكثرية في المجلس النيابي
السيد نصرالله: نحن نتمسك بالوزير الشيعي لما له علاقة بالقرار وفي مرحلة ما كانت هناك محاولة لطرح حكومة أمر واقع
السيد نصرالله: الطريقة التي جرت فيها الأمور في ما يتعلق بالحكومة غير مقبولة في لبنان أيا كان راعيها أو داعمها
السيد نصرالله: يجب ان نكون في الحكومة لحماية ظهر المقاومة كي لا تتكرر في لبنان حكومة 5 أيار 2008
السيد نصرالله: السبب الثاني لوجودنا في الحكومة هو الخوف على ما تبقى من لبنان اقتصاديا وأمنيا وعلى كل صعيد
السيد نصرالله: ألا يحق لنا الخوف من حكومة قد تبيع أملاك الدولة تحت الضغط المالي وتلجأ للخصخصة والضرائب لسد العجز
السيد نصرالله: لم نقدم وعودا لم نلتزم بها وأقول للرئيس الفرنسي أن يذهب ويبحث عن من أفشل المرحلة الأولى من مبادرته
السيد نصرالله لماكرون: ما تطلبه يتنافى مع الديمقراطية وهو أن تنحني الأغلبية النيابية وتسلم رقابها لجزء من الأقلية
السيد نصرالله لماكرون: نحن أصحاب القرار في الشأن اللبناني وايران لا تتدخل ولا تملي وهي ليست مثل فرنسا
السيد نصرالله: لا يوجد تفويض لا للرئيس الفرنسي ولا لغيره كي يكون وصياً أو وليا أو حاكما على لبنان
السيد نصرالله: المجموعات المتنوعة التشكيل والتسليح في شمال لبنان كانت تحضر نفسها لعمل عسكري كبير
السيد نصرالله: احياء داعش يأتي لتبرير بقاء القوات الامريكية في المنطقة وأدعو للحذر واليقظة إزاء ما يحضر للمنطقة
السيد نصرالله: على الحدود الجنوبية ما زال جيش العدو في أعلى حالة من الاستنفار والاختباء والحذر الشديد والانتباه
السيد نصرالله: نحن لا نضع صواريخ لا في مرفأ بيروت ولا قرب محطة غاز ونعلم جيداً أين يجب ان نضع صواريخنا
العلاقات الاعلامية في حزب الله تنظم جولة اعلامية في الأوزاعي ردا على ادعاءات نتنياهو حول وجود مخازن صواريخ
مسؤول العلاقات الاعلامية في حزب الله الحاج محمد عفيف: أردنا من خلال هذه الجولة تكذيب ادعاءات نتنياهو
الحاج محمد عفيف: هذه الجولة تكشف ان هذه المنشأة لا صلة لها بتخزين أسلحة للمقاومة
رئيس مجلس النواب نبيه بري يرجئ اقتراح قانون العفو العام بعد اتصالات من تكتل لبنان القوي
الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح يؤدي اليمين الدستورية أميرا لدولة الكويت
الأمير نواف الأحمد: الكويت تواجه اليوم ظروفا دقيقة وتحديات خطيرة تتطلب توحيد الصفوف
السفير الأميركي لدى كيان العدو: فرض السيادة في الضفة تأجل ولم يلغَ والقرار علّق لعام وربما أكثر
مصادر يمنية: قوى العدوان تستهدف بالقذائف والصواريخ مدينة الدريهمي المحاصرة وقرى الدحفش والشجن والجربة بالحديدة
رئيس المجلس الأوروبي: كلّ الخيارات مطروحة على الطاولة إذا لم تسلك تركيا نهجا بنّاء في حلّ النزاعات شرق المتوسط
مجلس الأمن يطالب بوقف فوري للمعارك في إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه بين أذربيجان وقوات تدعمها أرمينيا
وزير الخارجية التركي: لدى أذربيجان الإمكانية لتحرير أراضيها المحتلة ونحن مستعدون لتقديم الدعم العسكري لها عندما تطلبه
الرئيس الفرنسي: سنلعب دورا في إيقاف الحرب بين أـرمينيا وأذربيجان ونرفض التصريحات التركية التي تزيد من حدة التوتر
مجموعة ديزني تعتزم إلغاء 28 ألف وظيفة في الولايات المتحدة على خلفية تراجع الطلب جراء فيروس كورونا
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الشيخ نواف الأحمد الصباح يؤدي اليمين الدستورية أميرًا للبلاد أمام مجلس الأمة الكويتي (سبوتنيك)
منذ 51 mins
30 September، 2020
أمير الكويت
الشيخ نواف الأحمد الصباح
الكويت
مجلس الأمة الكويتي
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