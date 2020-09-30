الشيخ نواف الأحمد الصباح يؤدي اليمين الدستورية أميرًا للبلاد أمام مجلس الأمة الكويتي (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 30 2020 - 12:00

الشيخ نواف الأحمد الصباح يؤدي اليمين الدستورية أميرًا للبلاد أمام مجلس الأمة الكويتي (سبوتنيك)

منذ 51 mins 30 September، 2020
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