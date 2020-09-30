رئيس مجلس الشورى: تعليق العمل بقرار تكليف مداح صدر بناء على طلبه – موقع قناة المنار – لبنان
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September 30 2020 - 10:28

رئيس مجلس الشورى: تعليق العمل بقرار تكليف مداح صدر بناء على طلبه

منذ 7 mins 30 September، 2020
مجلس شورى الدولة
لبنان

أوضح رئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس في بيان، أن “تعليق العمل بالقرار الذي قضى بتكليف القاضي سميح مداح القيام بالدراسات القانونية لدى وزارة التربية والتعليم العالي، قد صدر بناء على طلب القاضي المذكور، استنادا الى الكتاب الوارد من قبله الى رئيس المجلس بتاريخ 29/9/2020”.

وأهاب “بوسائل الاعلام عدم نشر أي خبر يتعلق بالمجلس، إلا بعد التأكد من صحته من خلال المراجع المختصة في المجلس وذلك حفاظا على دقة الخبر المنشور ومصداقية ناشره، مع العلم بأن نشر أخبار غير صحيحة تتعلق بالمجلس وبالقضاة لديه، تعرض ناشرها للملاحقة القانونية”، وأرفق رئيس مجلس شورى الدولة البيان بالكتاب الوارد من مداح.

تعليق العمل بقرار تكليف مداح صدر بناء على طلبه

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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