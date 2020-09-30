رجل يعثر على ماسة تزن 9 قراريط في منتزه عام

تؤتي المثابرة بثمارها في النهاية. ويتجسد ذلك في قصة كيفن كينارد الذي وجد ألماسة تزن 9.07 قيراط عند زيارته لمنتزه فوهة الألماس الوطنية في ولاية أركنساس، بالولايات المتحدة.

وكان كينارد، الذي يعمل كمدير لفرع بنك، يذهب إلى المنتزه في رحلات ميدانية منذ أن كان في الصف الثاني، رغم أنه كان يعود أدراجه فارغ اليدين دائماً.

وتمكن الرجل الذي يبلغ من العمر 33 عاماً الآن، من العثور على ثاني أكبر ماسة تم العثور عليها في تاريخ المنتزه، وكان في الحديقة مع أصدقائه خلال عيد العمال.

وفي بيان صحفي صادر عن المنتزه، قال: التقطت شيء يشبه الكريستال، ووضعته في حقيبتي”.

وصادف كينارد بلورة بحجم كرة زجاجية، وقال إنها “بدت مثيرة للاهتمام، ولامعة”، ثم أضاف: “اعتقدت أنها قد تكون مجرد زجاج فقط”، وبعد ساعات من البحث، مر مجموعة من الأصدقاء بمركز “دياموند ديسكفري” في المنتزه من أجل فحص الأحجار التي عثروا عليها.

وبعد لحظات، تم استدعاء كينارد وإبلاغه بالأخبار السارة.

ويبلغ وزن الماسة 9.07 قيراط، وعثر عليها كينارد في تاريخ 9/7. ولذلك، وصف كينارد الأمر بأنه “فريد جداً”.

وتم العثور على أكثر من 75 ألف ماسة في المنتزه منذ اكتشاف الماسات الأوائل فيها في عام 1906.

ولدى المنتزه سياسة تنص على أن “من يجد شيئاً يحتفظ به”، وهو أمر سخي جداً عند الأخذ بعين الاعتبار الماسات الكبيرة التي تم العثور عليها هناك.

المصدر: سي ان ان