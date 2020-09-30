مادورو: فنزويلا تستخدم العملة المشفرة “بترو” في التبادل التجاري

اعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، انه يمكن استخدام العملات المشفرة في التبادل التجاري، بالإضافة العملة المشفرة “بترو.

وقال الرئيس ” قانون مكافحة العقوبات يعتبر خطوة أولية … لإعطاء قوة جديدة لاستخدام العملات المشفرة والـ “بترو”، في التجارة الداخلية والخارجية، بحيث يمكن استخدام جميع العملات المشفرة في العالم، وهذا مشروع مهم وقيد التطوير”.

وقدم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو اليوم مشروع قانون بشان مناهضة العقوبات، إلى المجلس الوطني التأسيسي وطلب موافقته لمكافحة العدوان الخارجي.

ولفت الرئيس إلى أن فنزويلا خسرت 99 بالمئة من عائدات النقد الأجنبي نتيجة العقوبات من 2014 إلى 2019 كما انخفضت عائدات التصدير من 56 مليار دولار إلى أقل من 400 مليون دولار في عام 2019.

هذا وأعلنت وزارة المالية في البلاد، في وقت سابق أن الرئيس الفنزويلي أمر البنك الرائد في البلاد،” بقبول العملة المشفرة للبلاد بترو في جميع فروعها.

ولا تعترف واشنطن بشرعية الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. ويذكر أن فنزويلا تعاني من نقص في المحروقات برغم من أنها تملك احتياطات هائلة من النفط، بسبب تراجع الإنتاج، في أزمة زادها تفشي وباء فيروس كورونا ونتائجه الاقتصادية الحادة.

المصدر: وكالة سبوتنيك