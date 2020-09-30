اليابان تعتزم بناء مصنع على القمر

تخطط وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (JAXA) إنتاج وقود الهيدروجين على القمر بحلول عام 2035.

ووفقا لوكالة “كيودو” اليابانية، يتوقع العلماء اليابانيون بناء مصنع بالقرب من القطب الجنوبي للقمر، حيث توجد هناك احتياطات كبيرة من الجليد والتي ستتيح الحصول على الماء ثم عزله إلى أكسجين وهيدروجين، مشيرين إلى أن هذا الأمر سيكون الأساس لإنتاج الطاقة.

وأشار العلماء إلى أن تنفيذ هذه الخطة بنجاح سيؤدي إلى تقليل تكلفة نقل الوقود من الأرض بشكل كبير وتسريع استكشاف الفضاء. وفقًا للحسابات الأولية، سيتمكن رواد الفضاء من التحرك على طول سطح القمر وتغطية مسافة نحو ألف كيلومتر.

وفي الوقت نفسه، ستكون هناك حاجة إلى نحو 37 طنًا من المياه لإقلاع وهبوط مركبة مأهولة على سطح القمر.

ويشار إلى أن طوكيو وواشنطن وقعتا في يوليو/تموز من هذا العام وثيقة تنص على هبوط رواد الفضاء على سطح القمر بحلول عام 2024.

بالإضافة إلى ذلك، يريد الأمريكيون إشراك شركائهم اليابانيين في بناء محطة مدارية حول القمر.

المصدر: سبوتنيك