أذربيجان تعلن عن تدمير منظومة صواريخ “إس-300” تابعة للقوات الجوية الأرمنية في قره باغ

أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية عن تدمير منظومة صواريخ “إس-300” تابعة للقوات الجوية الأرمنية على خط المواجهة في منطقة قره باغ.

وقالت الخدمة الصحفية للوزارة “أمس، أثناء القتال في إقليم شوشاكيند، بمنطقة خوجافيند (خط التماس في قره باغ)، تم تعطيل نظام الصواريخ المضادة للطائرات من طراز S-300 للعدو”.

في وقت سابق، ذكرت وزارة الدفاع الأذربيجانية أن منظومات S-300 الأرمنية التي تحمي المجال الجوي ليريفان قد أخرجت من الخدمة القتالية وأرسلت باتجاه قره باغ.

واندلعت اشتبكات عنيفة في قره باغ بين الجيش الأرمني والقوات المحلية من جهة، والجيش الأذربيجاني من جهة أخرى، وسط اتهامات متبادلة بالتسبب في جولة جديدة من القتال.

وكان إقليم قره باغ قد انفصل جراء نزاع مسلح عن أذربيجان، التي كان جزءا منها في الحقبة السوفيتية، وأعلن عن استقلاله عام 1991.

إلا أنه لم تعترف بالإقليم أي دولة في العالم بما فيها أرمينيا، رغم ما يربطها من علاقات وثيقة بالإقليم الذي يعتبره الأرمن جزءا من أراضيهم التاريخية.

وتصر أذربيجان على استعادة قره باغ وإعادة مئات آلاف المهجرين الأذريين إلى مناطقهم هناك، ولا يزال النزاع مستمرا رغم جهود وساطة إقليمية ودولية.

المصدر: روسيا اليوم