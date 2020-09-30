غرفة التحكم المروري: #حركةالمرور كثيفة محلة سوق السمك #الكرنتينا بسبب توقف الشاحنات وتتم المعالجة من قبل دراج #سير – موقع قناة المنار – لبنان
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September 30 2020 - 08:54
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله: ما حصل في مسألة الحكومة كان أشبه بفرض حكومة أمر واقع على رئيس الجمهورية
السيد نصرالله: المبادرة الفرنسية نشرت وكلنا أيدنا المبادرة وقلنا اننا ندعمها والخطوة الأولى كانت تسمية رئيس للحكومة
السيد نصرالله: نحن وافقنا على تسمية السيد مصطفى أديب دون أي تعقيدات على أساس أن هذه الحكومة ستحصل على توافق بين الجميع
السيد نصرالله: الفرنسيون كانوا يغطون عملية سياسية كانت ستؤدي الى شطب أهم ما تبقى من صلاحيات لرئيس الجمهورية
السيد نصرالله: ما عرض علينا خلال الشهر الماضي ان تسلم الكتل النيابية والسياسية البلد الى نادي الرؤساء السابقين
السيد نصرالله: رفضنا طريقة التعامل عبر تسمية الوزراء دون أخذ رأي الكتل النيابية ورفضنا ما طرح علينا لأنه خطر على البلد
السيد نصرالله: كان البعض يريد فرض أعراف جديدة علينا تخالف الدستور لصالح أطراف لا تمثل أكثرية في المجلس النيابي
السيد نصرالله: نحن نتمسك بالوزير الشيعي لما له علاقة بالقرار وفي مرحلة ما كانت هناك محاولة لطرح حكومة أمر واقع
السيد نصرالله: الطريقة التي جرت فيها الأمور في ما يتعلق بالحكومة غير مقبولة في لبنان أيا كان راعيها أو داعمها
السيد نصرالله: يجب ان نكون في الحكومة لحماية ظهر المقاومة كي لا تتكرر في لبنان حكومة 5 أيار 2008
السيد نصرالله: السبب الثاني لوجودنا في الحكومة هو الخوف على ما تبقى من لبنان اقتصاديا وأمنيا وعلى كل صعيد
السيد نصرالله: ألا يحق لنا الخوف من حكومة قد تبيع أملاك الدولة تحت الضغط المالي وتلجأ للخصخصة والضرائب لسد العجز
السيد نصرالله: لم نقدم وعودا لم نلتزم بها وأقول للرئيس الفرنسي أن يذهب ويبحث عمن أفشل المرحلة الأولى من مبادرته
السيد نصرالله لماكرون: ما تطلبه يتنافى مع الديمقراطية وهو أن تنحني الأغلبية النيابية وتسلم رقابها لجزء من الأقلية
السيد نصرالله لماكرون: نحن أصحاب القرار في الشأن اللبناني وايران لا تتدخل ولا تملي وايران ليست مثل فرنسا
السيد نصرالله: لا يوجد تفويض لا للرئيس الفرنسي ولا لغيره كي يكون وصياً أو وليا أو حاكما على لبنان
السيد نصرالله: نحن منفتحون من أجل مصلحة لبنان ولا زلنا نرحب بالمبادرة الفرنسية
السيد نصرالله: المجموعات المتنوعة التشكيل والتسليح في شمال لبنان كانت تحضر نفسها لعمل عسكري كبير
السيد نصرالله: احياء داعش يأتي لتبرير بقاء القوات الامريكية في المنطقة وأدعو للحذر واليقظة إزاء ما يحضر للمنطقة
السيد نصرالله: بعد اغتيال الحاج قاسم سليماني وابو مهدي المهندس بدأت أمريكا بإحياء داعش في العراق وسوريا ولبنان
السيد نصرالله: على الحدود الجنوبية ما زال جيش العدو في أعلى حالة من الاستنفار والاختباء والحذر الشديد والانتباه
السيد نصرالله: نحن لا نضع صواريخ لا في مرفأ بيروت ولا قرب محطة غاز ونعلم جيداً أين يجب ان نضع صواريخنا
السيد نصرالله: ننوه بموقف الشعب البحريني رغم القمع والمخاطر وبرفض العلماء البحرينيين للتطبيع مع العدو الإسرائيلي
السيد نصرالله: أقدم العزاء للكويت وشعبها وولي عهدها ومجلس الأمة برحيل أميرها
العلاقات الاعلامية في حزب الله تنظم جولة اعلامية في الأوزاعي ردا على ادعاءات نتنياهو حول وجود مخازن صواريخ
مسؤول العلاقات الاعلامية في حزب الله الحاج محمد عفيف: أردنا من خلال هذه الجولة تكذيب ادعاءات نتنياهو
الحاج محمد عفيف: هذه الجولة تكشف ان هذه المنشأة لا صلة لها بتخزين أسلحة للمقاومة
الديوان الاميري في الكويت يعلن وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح
مجلس الوزراء الكويتي يعلن الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أميرا للبلاد
الرئيس عون نعى امير دولة الكويت: قضى عمره في خدمة بلده وشعبه والدول العربية الشقيقة وكان مثالا للمروءة والاعتدال والحكمة
رئيس مجلس النواب نبيه بري نعى أمير دولة الكويت: كان الصوت الذي لم ينطق الا بالحق
رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب: الراحل كان رجل الحكمة والحوار والتوافق الذي جمع دول العرب
الحكومة اللبنانية تعلن الحداد العام لمدة ثلاثة ايام وتنكيس الاعلام في الادارات الرسمية
المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى نعى امير دولة الكويت: نفتقد برحيله صديقا محبا للبنان وشعبه
الصحة اللبنانية: تسجيل 1105 حالات جديدة بفيروس كورونا و10 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
غرفة التحكم المروري: #حركةالمرور كثيفة محلة سوق السمك #الكرنتينا بسبب توقف الشاحنات وتتم المعالجة من قبل دراج #سير
منذ 1 ساعة
30 September، 2020
احوال الطرقات في لبنان
غرفة التحكم المروري
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