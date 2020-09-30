غرفة التحكم المروري: #حركةالمرور كثيفة محلة سوق السمك #الكرنتينا بسبب توقف الشاحنات وتتم المعالجة من قبل دراج #سير – موقع قناة المنار – لبنان
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September 30 2020 - 08:54

غرفة التحكم المروري: #حركةالمرور كثيفة محلة سوق السمك #الكرنتينا بسبب توقف الشاحنات وتتم المعالجة من قبل دراج #سير

منذ 1 ساعة 30 September، 2020
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