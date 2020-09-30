عناوين و أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الأربعاء في 30 ايلول 2020 – موقع قناة المنار – لبنان
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September 30 2020 - 08:54

عناوين و أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الأربعاء في 30 ايلول 2020

منذ 1 ساعة 30 September، 2020
أسرار الصحف - اسرار الصحف
صحافة - صحافة محلية

ابرز ما جاء من عناوين و أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الأربعاء في 30 ايلول 2020.
العناوين

الأخبار :

–  السيد نصرالله لماكرون: الباب مفتوح… ولكن‎!‎

–  القانون يحمي المتحرّشين!

–  انظروا الى نتنياهو… إنه «يحترق»!

البناء :

–   نتنياهو يتباهى بكشف مواقع الصواريخ… ‏والمقاومة تتحدّاه بالصورة على طريقة ‏ساعر

–  السيد نصرالله: نمدّ يدنا رغم خطأ ‏ماكرون… الرباعيّ فخخ المبادرة … لا ‏لحكومة تكرّر 5 أيار

–   رحيل أمير الكويت… وحردان: نحفظ له وقفته مع لبنان وفلسطين ورفضه ‏التطبيع

الديار :

–  خطاب صريح وشفاف للسيد نصرالله حول الاحداث.. ‏ولماكرون : نحن من يوفي بوعودنا

–  انفجار اجتماعي قريباً …

–  الاستشارات النيابية والحكومة ‏في معالم الغيب

اللواء :

–  التنازع على قانون العفو يهدّد إقراره.. ويسمّم الإستشارات الملزمة‎!‎

–  السيد نصر الله يساجل ماكرون ويتمسك بالمبادرة..

–  قلق شعبي من افتعال الحقائق

الجمهورية :

–  الجميع ينتظر الجميع..

–  السيد نصرالله ‏لماكرون: لستَ والياً أو وصياً على لبنان

–  جلسة تشريعية والعفو بند “متفجر”
–  نتنياهو يخذر و”الحزب” يرد

النهار :

–  يوم ردود على ماكرون ونتنياهو وجلسة العفو مهددة
 

الاسرار


البناء‎
–  لفتت مصادر إعلامية الى تقارير تلفزيونية تناولت الأموال التي أنفقها الأميركيّون على منظمات المجتمع المدنيّ ‏بصورة أقرب الى إعلان مدفوع يصوّر الأميركيين كدعاة تنمية محايدين بلا أهداف سياسية ويسخر من ربط ‏الإنفاق الأميركي بالسعي للتأثير على موقف الرأي العام اللبناني من المقاومة خلافاً لما هو معلن أميركياً بصورة ‏رسميّة‎.
–  قال دبلوماسي عربي مخضرم إن رحيل أمير الكويت يطوي صفحة آخر وزراء الخارجية العرب التاريخيين ‏وآخر شخصية عربية تصالحية تملك في الخليج رصيد زعامة، وخارجه رصيد التمسك بحقوق فلسطين ‏والتماسك معها بموقف نادر في رفض التطبيع‎.‎

النهار‎
ـ  لا يزال الفتور يتفاقم بين مرجع حكومي سابق وحزب مسيحي فاعل رغم حركة الموفدين بين الطرفين إنّما دون ‏جدوى، ويُنقل عن انزعاج أحد مستشاري المرجع الحكومي من كلام رئيس الحزب المسيحي بأنّ هذا المرجع ‏حسناً فعل عند رفضه العودة إلى الحكومة‎.
ـ  يُلاحَظ ارتفاع منسوب تحصين المناطق اللبنانية عبر مرجعياتها السياسية والحزبية، كأنها تستعد للحرب، ما ‏يُذكّر بالحكم الذاتي والإدارات المدنية في ظل غياب الدولة ومؤسساتها‎.
ـ  في الأرقام المعلنة المخصصة لاعادة ترميم المدارس التي لحقها الخراب من جراء انفجار المرفأ تخصيص 22 ‏مليون دولار من سويسرا وقطر لكن الورشة لم تبدأ بعد ولا الأموال وصلت وهي أكثر من كافية بل فائضة وفق ‏وزير سابق .‏

 

الجمهورية‎
ـ  ينسق حزبان خصمان بنحو مكثف في ملف حساس لتوحيد الموقف‎.
ـ  عقد لقاء بعيداً من الإعلام بين قطبين بارزين في منزل أحد النواب‎.
ـ  يعمد أحد السفراء البعيدين عادة عن المشهد السياسي على التواصل بالقيادات السياسية والعسكرية وطلب اللقاء ‏بهم‎.
ـ  أنهى حزب ناشط بقوة على الساحة اللبنانية عملية تشكيلات واسعة في بعض المواقع الحساسة‎.‎

 

اللواء‎
ـ  كشف دبلوماسي لبناني أن دولة كبرى، تستعد لبذل جهود في سبيل الاتفاق على حكومة جديدة، لئلا تؤثر الثغرات ‏على دورها في بلد مجاور‎.
ـ  لم يحدث أي اتصال بين مرجع كبير ومسؤول كبير، على خلفية ما يجري، إذا تمّ تعويم الحكومة المستقيلة‎!

 

ـ  يخضع تسعير الدولار في السوق السوداء إلى مراقبة، لئلا يسجّل خرقا خطيرا، يطيح ببعض الترتيبات المتفق ‏عليها، لإحتواء الصعوبات الخطيرة‎.‎

 

 

 

 

المصدر: صحف

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