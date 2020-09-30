ابرز ما جاء من عناوين و أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الأربعاء في 30 ايلول 2020.

العناوين

الأخبار :

– السيد نصرالله لماكرون: الباب مفتوح… ولكن‎!‎

– القانون يحمي المتحرّشين!

– انظروا الى نتنياهو… إنه «يحترق»!

البناء :

– نتنياهو يتباهى بكشف مواقع الصواريخ… ‏والمقاومة تتحدّاه بالصورة على طريقة ‏ساعر

– السيد نصرالله: نمدّ يدنا رغم خطأ ‏ماكرون… الرباعيّ فخخ المبادرة … لا ‏لحكومة تكرّر 5 أيار

– رحيل أمير الكويت… وحردان: نحفظ له وقفته مع لبنان وفلسطين ورفضه ‏التطبيع

الديار :

– خطاب صريح وشفاف للسيد نصرالله حول الاحداث.. ‏ولماكرون : نحن من يوفي بوعودنا

– انفجار اجتماعي قريباً …

– الاستشارات النيابية والحكومة ‏في معالم الغيب

اللواء :

– التنازع على قانون العفو يهدّد إقراره.. ويسمّم الإستشارات الملزمة‎!‎

– السيد نصر الله يساجل ماكرون ويتمسك بالمبادرة..

– قلق شعبي من افتعال الحقائق

الجمهورية :

– الجميع ينتظر الجميع..

– السيد نصرالله ‏لماكرون: لستَ والياً أو وصياً على لبنان

– جلسة تشريعية والعفو بند “متفجر”

– نتنياهو يخذر و”الحزب” يرد

النهار :

– يوم ردود على ماكرون ونتنياهو وجلسة العفو مهددة



الاسرار



البناء‎

– لفتت مصادر إعلامية الى تقارير تلفزيونية تناولت الأموال التي أنفقها الأميركيّون على منظمات المجتمع المدنيّ ‏بصورة أقرب الى إعلان مدفوع يصوّر الأميركيين كدعاة تنمية محايدين بلا أهداف سياسية ويسخر من ربط ‏الإنفاق الأميركي بالسعي للتأثير على موقف الرأي العام اللبناني من المقاومة خلافاً لما هو معلن أميركياً بصورة ‏رسميّة‎.

– قال دبلوماسي عربي مخضرم إن رحيل أمير الكويت يطوي صفحة آخر وزراء الخارجية العرب التاريخيين ‏وآخر شخصية عربية تصالحية تملك في الخليج رصيد زعامة، وخارجه رصيد التمسك بحقوق فلسطين ‏والتماسك معها بموقف نادر في رفض التطبيع‎.‎

النهار‎

ـ لا يزال الفتور يتفاقم بين مرجع حكومي سابق وحزب مسيحي فاعل رغم حركة الموفدين بين الطرفين إنّما دون ‏جدوى، ويُنقل عن انزعاج أحد مستشاري المرجع الحكومي من كلام رئيس الحزب المسيحي بأنّ هذا المرجع ‏حسناً فعل عند رفضه العودة إلى الحكومة‎.

ـ يُلاحَظ ارتفاع منسوب تحصين المناطق اللبنانية عبر مرجعياتها السياسية والحزبية، كأنها تستعد للحرب، ما ‏يُذكّر بالحكم الذاتي والإدارات المدنية في ظل غياب الدولة ومؤسساتها‎.

ـ في الأرقام المعلنة المخصصة لاعادة ترميم المدارس التي لحقها الخراب من جراء انفجار المرفأ تخصيص 22 ‏مليون دولار من سويسرا وقطر لكن الورشة لم تبدأ بعد ولا الأموال وصلت وهي أكثر من كافية بل فائضة وفق ‏وزير سابق .‏

الجمهورية‎

ـ ينسق حزبان خصمان بنحو مكثف في ملف حساس لتوحيد الموقف‎.

ـ عقد لقاء بعيداً من الإعلام بين قطبين بارزين في منزل أحد النواب‎.

ـ يعمد أحد السفراء البعيدين عادة عن المشهد السياسي على التواصل بالقيادات السياسية والعسكرية وطلب اللقاء ‏بهم‎.

ـ أنهى حزب ناشط بقوة على الساحة اللبنانية عملية تشكيلات واسعة في بعض المواقع الحساسة‎.‎

اللواء‎

ـ كشف دبلوماسي لبناني أن دولة كبرى، تستعد لبذل جهود في سبيل الاتفاق على حكومة جديدة، لئلا تؤثر الثغرات ‏على دورها في بلد مجاور‎.

ـ لم يحدث أي اتصال بين مرجع كبير ومسؤول كبير، على خلفية ما يجري، إذا تمّ تعويم الحكومة المستقيلة‎!

ـ يخضع تسعير الدولار في السوق السوداء إلى مراقبة، لئلا يسجّل خرقا خطيرا، يطيح ببعض الترتيبات المتفق ‏عليها، لإحتواء الصعوبات الخطيرة‎.‎

المصدر: صحف