ابرز ما جاء من عناوين و أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الأربعاء في 30 ايلول 2020.
العناوين
الأخبار :
– السيد نصرالله لماكرون: الباب مفتوح… ولكن!
– القانون يحمي المتحرّشين!
– انظروا الى نتنياهو… إنه «يحترق»!
البناء :
– نتنياهو يتباهى بكشف مواقع الصواريخ… والمقاومة تتحدّاه بالصورة على طريقة ساعر
– السيد نصرالله: نمدّ يدنا رغم خطأ ماكرون… الرباعيّ فخخ المبادرة … لا لحكومة تكرّر 5 أيار
– رحيل أمير الكويت… وحردان: نحفظ له وقفته مع لبنان وفلسطين ورفضه التطبيع
الديار :
– خطاب صريح وشفاف للسيد نصرالله حول الاحداث.. ولماكرون : نحن من يوفي بوعودنا
– انفجار اجتماعي قريباً …
– الاستشارات النيابية والحكومة في معالم الغيب
اللواء :
– التنازع على قانون العفو يهدّد إقراره.. ويسمّم الإستشارات الملزمة!
– السيد نصر الله يساجل ماكرون ويتمسك بالمبادرة..
– قلق شعبي من افتعال الحقائق
الجمهورية :
– الجميع ينتظر الجميع..
– السيد نصرالله لماكرون: لستَ والياً أو وصياً على لبنان
– جلسة تشريعية والعفو بند “متفجر”
– نتنياهو يخذر و”الحزب” يرد
النهار :
– يوم ردود على ماكرون ونتنياهو وجلسة العفو مهددة
الاسرار
البناء
– لفتت مصادر إعلامية الى تقارير تلفزيونية تناولت الأموال التي أنفقها الأميركيّون على منظمات المجتمع المدنيّ بصورة أقرب الى إعلان مدفوع يصوّر الأميركيين كدعاة تنمية محايدين بلا أهداف سياسية ويسخر من ربط الإنفاق الأميركي بالسعي للتأثير على موقف الرأي العام اللبناني من المقاومة خلافاً لما هو معلن أميركياً بصورة رسميّة.
– قال دبلوماسي عربي مخضرم إن رحيل أمير الكويت يطوي صفحة آخر وزراء الخارجية العرب التاريخيين وآخر شخصية عربية تصالحية تملك في الخليج رصيد زعامة، وخارجه رصيد التمسك بحقوق فلسطين والتماسك معها بموقف نادر في رفض التطبيع.
النهار
ـ لا يزال الفتور يتفاقم بين مرجع حكومي سابق وحزب مسيحي فاعل رغم حركة الموفدين بين الطرفين إنّما دون جدوى، ويُنقل عن انزعاج أحد مستشاري المرجع الحكومي من كلام رئيس الحزب المسيحي بأنّ هذا المرجع حسناً فعل عند رفضه العودة إلى الحكومة.
ـ يُلاحَظ ارتفاع منسوب تحصين المناطق اللبنانية عبر مرجعياتها السياسية والحزبية، كأنها تستعد للحرب، ما يُذكّر بالحكم الذاتي والإدارات المدنية في ظل غياب الدولة ومؤسساتها.
ـ في الأرقام المعلنة المخصصة لاعادة ترميم المدارس التي لحقها الخراب من جراء انفجار المرفأ تخصيص 22 مليون دولار من سويسرا وقطر لكن الورشة لم تبدأ بعد ولا الأموال وصلت وهي أكثر من كافية بل فائضة وفق وزير سابق .
الجمهورية
ـ ينسق حزبان خصمان بنحو مكثف في ملف حساس لتوحيد الموقف.
ـ عقد لقاء بعيداً من الإعلام بين قطبين بارزين في منزل أحد النواب.
ـ يعمد أحد السفراء البعيدين عادة عن المشهد السياسي على التواصل بالقيادات السياسية والعسكرية وطلب اللقاء بهم.
ـ أنهى حزب ناشط بقوة على الساحة اللبنانية عملية تشكيلات واسعة في بعض المواقع الحساسة.
اللواء
ـ كشف دبلوماسي لبناني أن دولة كبرى، تستعد لبذل جهود في سبيل الاتفاق على حكومة جديدة، لئلا تؤثر الثغرات على دورها في بلد مجاور.
ـ لم يحدث أي اتصال بين مرجع كبير ومسؤول كبير، على خلفية ما يجري، إذا تمّ تعويم الحكومة المستقيلة!
ـ يخضع تسعير الدولار في السوق السوداء إلى مراقبة، لئلا يسجّل خرقا خطيرا، يطيح ببعض الترتيبات المتفق عليها، لإحتواء الصعوبات الخطيرة.
المصدر: صحف