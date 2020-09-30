تطوير طريقة لعلاج مرض السرطان دون أدوية

تمكن أطباء من إجبار الخلايا السرطانية على تدمير نفسها ذاتيا باستخدام نظام يشبه إلى حد كبير “حصان طروادة”، حسب تعبيرهم.

استخدم العلماء، لمحاربة الخلايا السرطانية، جسيمات نانوية مغلفة بحمض أميني يدعى “فينيل ألانين”.

ووفقا للعلماء، فإن نمو وتطور السرطان يعتمد على هذا الحمض الأميني، لكن جسم الإنسان لا يقوم بإنتاجه، بل يحصل عليه من النظام الغذائي مثل اللحوم والحليب والبيض والأسماك والبقوليات.

وأجرى العلماء التجارب على الفئران المخبرية المصابة بمرض السرطان، حيث قاموا بحقنها بالحمض الأميني “فينيل ألانين”، الذي كان يعتقد أنه صديق للخلايا السرطانية، ولكن جاءت النتائج معاكسة، حيث قام بتدمير هذه الخلايا، حسب موقع “tdnu”.

وتمكن العلماء، من خلال هذه التجربة، من القضاء على الخلايا السرطانية دون استخدام أية أدوية ودون الإضرار بصحة المرضى.

المصدر: سبوتنيك