الجزائر: تسجيل أكثر من ألف إصابة بالملاريا

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية تسجيل أكثر من ألف إصابة بالملاريا في 5 ولايات جنوب البلاد.

وذكر بيان لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مساء اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل 1110 حالات إصابة بالملاريا تركز معظمها في ولاية تمنراست التي سجلت 918 إصابة وهي أكبر حصيلة في البلاد، تلتها ولاية أدرار بـ96 حالة، في حين سجلت ولاية إيليزي 89 حالة وولاية ورقلة 5 حالات، وتم تسجيل حالتي إصابة في غرداية.

ونقلت وسائل إعلام جزائرية عن مصدر في الوزارة أن أصحاب بعض الإصابات المسجلة قدموا من الخارج، وقد “تم التكفل بهم بالمؤسسات الصحية”.

وأضافت الوزارة، أنه سيتم إخراج مخزون احتياطي اللقاح المضاد للملاريا وتوجيهه لولايات الجنوب.

المصدر: وكالات