بالفيديو |أبرز مواقف السيد نصرالله في كلمته حول آخر التطورات المحلية والإقليمية

كذب الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الاداعاءات التي ساقها رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو حول مزاعم بوجود منشأة للصواريخ في منطقة الجناح وذلك بالاعلان عن جولة للاعلامين في المنطقة.

السيد نصرالله وفي كلمة له عبر المنار جدد اصرار المقاومة على تنفيذ وعدها بالرد على استشهاد المقاوم علي كامل محسن خلال اعتداء اسرائيلي على سوريا. كما وشدد سماحته على ضرورة التنبه والالتفات لما حصل في منطقة الشمال من مواجهات مع جماعات بايعت تنظيم داعش، معتبرا ان ما يحصل في المنطقة من احياء لهذا التنظيم هو احد الاعيب الولايات المتحدة الاميركية.

وفند السيد نصر الله بالتفاصيل ما جرى خلال التفاوض مع الرئيس مصطفى أديب وحول الطروحات التي قدمها نادي الرؤساء التي تخالف الأعراف القائمة منذ سنوات، وعلى الفرنسيين أن ينتبهوا إلى أن أهم صلاحية لرئيس الجمهورية كانت ستصادر والرئيس الذي كلف لم يتشاور معه أو قدم له أي تصور لتشكيل الحكومة.

ودان السيد نصر الله اتهام الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للثنائي “حزب الله وحركة أمل” بتعطيل المبادرة الفرنسية، مشدداً ان الحزب يدعم المبادرة شرط إعادة النظر في الطريقة والاستنتاج والادارة وطريقة التخاطب.

ونوّه السيد نصر الله حفظه الله بموقف شعب البحرين الرافض لتطبيع النظام في بلاده مع كيان العدو الإسرائيلي رغم القمع الذي يعاني منه، مؤكداً ان الرهان الأساسي هو على الشعوب في رفض التطبيع.

وتقدم السيد نصرالله، تقدم بواجب العزاء للكويت قيادة وحكومة وشعباً برحيل الامير صباح الاحمد الصباح ، مشيدا بموقف الراحل من التطبيع، وبالدور الذي لعبه على صعيد انهاء الحرب الاهلية في لبنان ودعم اعادة الاعمار في لبنان.

المصدر: المنار