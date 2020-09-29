المراد: 21 إصابة في نقابة محامي طرابلس

أعلن نقيب المحامين في طرابلس محمد المراد في بيان، أن “عدد الزميلات والزملاء المحامين المصابين بفيروس كورونا بلغ 21 حتى تاريخ 29/9/2020″، لافتا إلى أنه يتابع شخصيا الوضع الصحي للزملاء الملتزمين الحجر الصحي”، وقال: “أتمنى على “جميع الزميلات والزملاء التواصل معي شخصيا، وإبلاغي في حال شعورهم بأي عوارض تدل على الإصابة بفيروس كورونا لإجراء الفحوص اللازمة واتخاذ التدابير الضرورية حفاظا على سلامتهم”.

ودعا “جميع الزميلات والزملاء، بعد تفشي فيروس كورونا بشكل كبير في الشمال، إلى التقيد والتزام كل الشروط الصحية والوقائية بصورة جازمة وتامة والتزام البيان الأخير الصادر في 25/9/2020 عن الإجراءات النقابية في خصوص كورونا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام