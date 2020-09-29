مصلحة الليطاني: إطلاق اسم أمير الكويت بناء على توجيه بري على منشآت مشروع ري الجنوب

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان، “إطلاق اسم صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بناء على توجيه دولة الرئيس نبيه بري، على منشآت مشروع ري الجنوب على منسوب 800 متر: ليبقى اسم صاحب السمو خالدا في ضمير كل لبناني ولبنانية وشاهدا على وفاء الشعب اللبناني لدولة الكويت واميرها الراحل”.

وعزت “الأمة العربية والشعب الكويتي برحيل أمير الانسانية صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي كان لسموه مع دولة الكويت والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الايادي البيضاء في اطلاق وتصميم وتنفيذ كل مراحل مشروع الليطاني الذي كان حلم اللبنانيين منذ ستينات القرن الماضي، وصولا إلى مشروع ري الجنوب على منسوب 800 متر الذي يتوقع ان يروي 13000 هكتار من الاراضي الزراعية وأن يؤمن 30 مليون متر مكعب من مياه الشفة، والذي تقوم بتنفيذه شركة محمد عبد المحسن الخرافي واولاده”.

وأشارت إلى أنه “في اليوم نفسه الذي ارتفع فيه صاحب السمو، تبلغت من مجلس الانماء والاعمار صيغة محضر استلام كل منشآت الجزء الاول والرئيسي الذي تم تنفيذه CS1- C800 من مشروع القناة 800 والذي يشمل:

1 – النفق الذي يربط مشروع القناة 800 بنفق القرعون – معمل عبد العال.

2 – غرفة توازن للمياه surge Shaft.

3 – معمل لتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة 4,7 ميغاوات والذي باشرت المصلحة بتشغيله وتحويل المياه الخارجة منه الى مجرى نهر الليطاني ومنه الى حوض انان لتغذية معمل بولس ارقش.

4 – خزان التوازن والنفقان العموديان على جانبي وادي نهر الليطاني.

5 – قسطل للمياه المضغوطة عابر لنهر الليطاني Litani River Crossing ويربط النفقين المذكورين اعلاه.

6 – نفق يحمر بطول حوالى 6 كلم وقطر 3 أمتار لنقل المياه الى قناة قليا، ومنها الى الجنوب اللبناني والطرق المؤدية اليه من يحمر الى وادي الليطاني.

7 – المبنى الرئيسي لتشغيل المشروع عن بعد حيث سيتم تجهيزه Scada system والمكاتب التابعة له”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام