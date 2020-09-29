حردان عزى بامير الكويت: نحفظ للراحل الكبير مواقفه إلى جانب لبنان والشام وفلسطين

نعى رئيس الكتلة القومية الاجتماعية النائب أسعد حردان في بيان، أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وقال:” بألم شديد تلقينا نبأ وفاة أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. فالراحل، قامة كبيرة وشخصية فذة تميزت بالحكمة والحنكة وصلابة الموقف، وهي صفات طبعت مسيرته على مدى عقود من الزمن في الكثير من المواقع والمسؤوليات، ومن موقعه أميرا لدولة الكويت منذ العام 2006.

إننا اذ نعرب عن أعمق مشاعر العزاء بوفاة أمير دولة الكويت، فإن رحيله في ظرف دقيق تمر به بلادنا، وفي ظل تحديات كبيرة تواجهها، يشكل خسارة كبيرة، ليس للكويت وشعبها وحسب، بل لكل الأمة والعالم العربي. فالراحل الكبير الذي أعز شعبه وشعبه يعزه، كان شديد الحرص على وحدة الموقف العربي وكان مبادرا الى المساهمة والمساعدة في رأب الصدع بين الدول العربية، كما كان داعما للمسألة الفلسطينية ورافضا لكل أشكال التطبيع، وكان أيضا صديقا وداعما للبنان من أجل تجاوز أزماته، وهو الذي وقف بحزم إلى جانب اللبنانيين وإلى جانب مقاومتهم ضد العدو الصهيوني.

نحفظ للراحل الكبير، أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مواقفه الى جانب لبنان والشام وفلسطين، ووقوفه الدائم الى جانب القضايا العادلة، وحرصه على احترام المبادئ والقيم الانسانية، وإعلاء كلمة الحق، رفضا للاحتلال والعدوان والارهاب.

رحم الله الراحل الكبير وأسكنه فسيح جنانه، والعزاء للكويت قيادة ودولة وشعبا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام