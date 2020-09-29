عفيف: إدعاءات العدو كاذبة وهذه المنشأة هي منشأة صناعية لشخص لبناني وفيها عمال ولا يوجد فيها أي صورايخ – موقع قناة المنار – لبنان
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September 29 2020 - 23:52

عفيف: إدعاءات العدو كاذبة وهذه المنشأة هي منشأة صناعية لشخص لبناني وفيها عمال ولا يوجد فيها أي صورايخ

منذ 1 ساعة 29 September، 2020
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