عفيف: نحن نظمنا هذه الجولة الاعلامية لكي نرد على نتنياهو ونكشف كذبه – موقع قناة المنار – لبنان
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September 29 2020 - 23:52

عفيف: نحن نظمنا هذه الجولة الاعلامية لكي نرد على نتنياهو ونكشف كذبه

منذ 1 ساعة 29 September، 2020
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