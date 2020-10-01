السيد نصرالله: ما زالت الكويت تحتفظ بموقفها الشريف اتجاه القدس وفلسطين في عكس قطار التطبيع – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 1 2020 - 20:52

السيد نصرالله: ما زالت الكويت تحتفظ بموقفها الشريف اتجاه القدس وفلسطين في عكس قطار التطبيع

منذ 2 يوم 29 September، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة