السيد نصرالله: نقدر جهود الجيش اللبناني ونتوجه للجيش ولعوائل الشهداء بالعزاء ونقدر الموقف الشعبي في الشمال والتفاف الناس حول الجيش والقوى الأمنية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 1 2020 - 20:52

السيد نصرالله: نقدر جهود الجيش اللبناني ونتوجه للجيش ولعوائل الشهداء بالعزاء ونقدر الموقف الشعبي في الشمال والتفاف الناس حول الجيش والقوى الأمنية

منذ 2 يوم 29 September، 2020
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