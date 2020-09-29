الرئيس بري نعى أمير الكويت وأبرق معزيا

نعى رئيس مجلس النواب نبيه بري أمير دولة الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح في برقية لولي العهد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح.

وجاء في برقية الرئيس بري:

“بسم الله الرحمن الرحيم، الذين تتوفهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون”، صدق الله العلي العظيم.

صاحب السمو ولي عهد دولة الكويت الشقيق الشيخ نواف الأحمد الصباح حفظكم المولى، بسم الله الواحد الباقي وجهه بعد فناء كل شيء، بتسليم بقضائه الذي لا يرد، وببالغ الحزن والأسى، تبلغنا نبأ رحيل صاحب السمو أمير دولة الكويت المغفور له الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي برحيله يفتقده لبنان كما الكويت والعالمين العربي والإسلامي والإنسانية جمعاء صوتا ما نطق الا بالحق… ويدا بيضاء تبلسم الجراح وترأب الصدع في جسد الأمة.

إنني باسمي الشخصي وباسم المجلس النيابي وباسم الشعب اللبناني أتقدم من سموكم ومن أسرة آل الصباح ومن الشعب الكويتي الشقيق بأحر التعازي سائلا العزيز القدير أن يلهمنا وإياكم في هذا المصاب الجلل عظيم الصبر والسلوان، ويسكن الراحل الكبير الفسيح من جنانه ويحفظكم والكويت بعين رعايته”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام