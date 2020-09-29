دياب نعى أمير الكويت وأعلن الحداد العام لثلاثة أيام على رحيله

نعى رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب امير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح.

وقال دياب في بيان له الثلاثاء “يشكل رحيل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح خسارة كبيرة لدولة الكويت وشعبها الشقيق وللبنان والعالم العربي والعالم”، وتابع “لقد كان الراحل الكبير رجل حكمة وحوار وتواصل وعنوان توافق جمع العالم العربي”، واضاف “إني باسمي الشخصي وباسم لينان، أنعي رجلا كبيرا يحتل مكانة خاصة في قلوب اللبنانيين”.

كما أصدر الرئيس دياب مذكرة رسمية، أعلن فيها “الحداد العام لثلاثة أيام على رحيل أمير الكويت، وتنكيس الأعلام وتعديل برامج محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتوافق مع حالة الحداد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام