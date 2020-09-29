لليوم الـ65 على التوالي.. الأسير ماهر الأخرس يواصل اضرابه عن الطعام – موقع قناة المنار – لبنان
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September 29 2020 - 19:20

لليوم الـ65 على التوالي.. الأسير ماهر الأخرس يواصل اضرابه عن الطعام

منذ 1 ساعة 29 September، 2020
الاسير ماهر الاخرس
عربي وإقليمي - فلسطين

يواصل الأسير الفلسطيني ماهر الأخرس، إضرابه المفتوح عن الطعام منذ 65 يوما، رفضا لاعتقاله الإداري، في سجون العدو الاسرائيلي.

ويواجه الأسير الأخرس من بلدة سيلة الظهر في جنين، ظروفا صحية خطيرة في مستشفى “كابلان” الإسرائيلي، حيث يحتجزه العدو منذ نحو شهر، بعد أن جرى نقله من سجن “عيادة الرملة”، حيث يرفض أخذ المدعمات، وإجراء الفحوصات الطبية.

وتتعمد سلطات العدو المماطلة بالاستجابة لمطلب الأسير الأخرس، حتى يصل إلى وضع صحي صعب وخطير، وهذا ما مارسته مع غالبية الأسرى الذين خاضوا إضرابات لفترات طويلة.

المصدر: وكالة معاً

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