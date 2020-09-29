التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على اوتوستراد خلدة الناعمة بسبب تصادم بين 3 مركبات قرب افران فورنو – موقع قناة المنار – لبنان
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September 29 2020 - 19:20

التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على اوتوستراد خلدة الناعمة بسبب تصادم بين 3 مركبات قرب افران فورنو

منذ 2 ساعة 29 September، 2020
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