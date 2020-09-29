التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على اوتوستراد خلدة الناعمة بسبب تصادم بين 3 مركبات قرب افران فورنو – موقع قناة المنار – لبنان
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September 29 2020 - 19:20
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كلمة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله اليوم الساعة 8:30 مساءً بتوقيت بيروت حول آخر التطورات السياسية
المكتب السياسي لحركة أمل: الحركة تستغرب ما ورد على لسان الرئيس ماكرون من اتهامات وتحميل المسؤوليات خاصة للثنائي الوطني
المكتب السياسي لحركة أمل: الحركة ترفض بأي شكل ما جاء من كلام اتهامي معمم على الأطراف لجهة الاستفادة وقبض الأموال
المكتب السياسي لحركة أمل: هذا الكلام سقطة سياسية لمطلقه لا تساعد على إنجاح المبادرة الفرنسية التي نحرص على أن تستمر
المكتب السياسي لحركة أمل: من صادر عملية التأليف من الرئيس المكلف حاول وضع شروط وقواعد متجاوزاً حقيقة المبادرة الفرنسية
مراسل المنار: الجيش اللبناني يواصل حملة مداهمات واسعة في الشمال بحثاً عن مطلوبين في الأحداث الأخيرة في المنية وعكار
الديوان الاميري في الكويت يعلن وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح
الرئيس عون نعى امير دولة الكويت: قضى عمره في خدمة بلده وشعبه والدول العربية الشقيقة وكان مثالا للمروءة والاعتدال والحكمة
رئيس مجلس النواب نبيه بري نعى أمير دولة الكويت: كان الصوت الذي لم ينطق الا بالحق
رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب: الراحل كان رجل الحكمة والحوار والتوافق الذي جمع دول العرب
الحكومة اللبنانية تعلن الحداد العام لمدة ثلاثة ايام وتنكيس الاعلام في الادارات الرسمية
وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو: نقف إلى جانب إخواننا الأذريين في الميدان وعلى طاولة الحوار
الكرملين: ندعو تركيا للعمل من أجل وقف إطلاق النار في قرة باغ ونرفض أي تصريحات تتعلق بتقديم دعم عسكري لأي طرف
الحكومة الإيرانية: أرمينيا وأذربيجان يمكنهما التوصل لحل وتحقيق التفاهم سلمياً وسنقدم ما بوسعنا لتعزيز الأمن في المنطقة
الخارجية الإيرانية: نراقب بدقة عمليات الترانزيت ولن نسمح باستخدام أراضينا لنقل الأسلحة والذخيرة إلى أرمينيا
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو: نود أن نصل إلى وقف للعنف في قره باغ والعودة إلى المفاوضات بأسرع وقت
وزير الصحة الصهيوني يستبعد رفع قيود الإغلاق الشامل بعد انتهاء فترة الأسابيع الثلاثة لاحتواء تفشي فيروس كورونا
الحكومة الإيرانية: أرمينيا وأذربيجان يمكنهما التوصل لحل وتحقيق التفاهم سلمياً وسنقدم ما بوسعنا لتعزيز الأمن في المنطقة
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
رئيسة المفوضية الأوروبية: التوصل إلى اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بشأن بريكست ما زال ممكناً
وزير الصحة الصهيوني يستبعد رفع قيود الإغلاق الشامل بعد انتهاء فترة الأسابيع الثلاثة لاحتواء تفشي فيروس كورونا
الديوان الاميري في الكويت يعلن وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
المرشح الديمقراطي للرئاسة الأميركية جو بايدن يتهم ترامب باستخدام المحكمة العليا للانقلاب على نظام "أوباماكير" الصحي
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الاتحاد الأوروبي يدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية في ناغورني قره باغ والالتزام بوقف إطلاق النار
الخارجية الإيرانية: طهران تدعو أذربيجان وأرمينيا للوقف الفوري للقتال وبدء الحوار وتؤكّد استعدادها للعمل في هذا المجال
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على اوتوستراد خلدة الناعمة بسبب تصادم بين 3 مركبات قرب افران فورنو
منذ 2 ساعة
29 September، 2020
خلدة
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