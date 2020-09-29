اصابتان في معهد العلوم الاجتماعية صيدا ومدير كلية الاداب 5 ينفي وجود اصابات

أعلنت ادارة الفرع الخامس لمعهد العلوم الاجتماعية في صيدا “وجود اصابتين بكورونا تعود الى موظف وعاملة اشغال، وعلى الفور، أغلق المعهد منذ الجمعة ولمدة 14 يوما، وتم تأجيل الامتحانات الى موعد لاحق، واتخذت اجراءات التعقيم اللازمة فيما اجريت فحوص للمخالطين جاءت جميعها سلبية”.

من جهة أخرى، نفى مدير الفرع الخامس لكلية الاداب والعلوم الانسانية – صيدا الدكتور ناصيف نعمة ان “يكون هناك أي اصابات في صفوف الطلاب او الاساتذة والعاملين في الكلية”، موضحا “ما حصل امس خلال تأدية الطلاب لامتحاناتهم في المبنى “ب” ان احدى الطالبات شعرت بضيق تنفس واعياء وغابت قليلا عن الوعي، وعلى الفور، استدعي عناصر الصليب الاحمر اللبناني وكذلك الطبيب في الكلية لمعاينتها، وتبين انها تعاني مشاكل ربو وانها تنشقت مادة المازوت قبل دخولها الى الكلية نتيجة تنقلها بإحدى وسائل النقل الامر الذي ادى الى شعورها بضيق تنفس وان حرارتها كانت طبيعية بحيث اكد لنا الصليب الاحمر انها لا تعاني أي أعراض كورونا، وتلقت الاسعافات اللازمة ثم اكملت الامتحانات في جو طبيعي”.

ولفت الى ان الكلية “تتخذ اجراءات وقائية صارمة حفاظا على سلامة الطلاب،

وأنها ومنعت الطلاب الذين خالطوا حالات ايجابية خارج الكلية وعددهم اربعة الدخول الى الكلية الا بعد صدور فحوص الpcr سلبية ولمرتين حرصا على السلامة العامة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام