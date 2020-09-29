الوزيرة عبد الصمد وجهت كتابا الى مديري تلفزيون لبنان ينظم عمل الشركة ويحاكي الظروف الاستثنائية

وجهت وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الاعمال الدكتورة منال عبد الصمد نجد كتابا إلى مديري الأخبار والبرامج والأرشيف والمالية والإرسال الأرضي والفضائي وإلى المديرية الإدارية والمديرية التقنية في “تلفزيون لبنان”، طلبت فيه “التنسيق التام بين مختلف المديريات، لتأمين المصلحة العامة لشركة تلفزيون لبنان”. وطلبت “التعميم على جميع العاملين في الشركة توخي المصلحة العامة والتركيز على آليات زيادة الإنتاجية ونوعيتها”، وشددت على “حتمية عدم ترتيب أي نفقة خارج الأصول القانونية والإدارية”.

وركزت عبد الصمد في كتابها، على “الدور المهم الذي يفترض أن يلعبه تلفزيون لبنان كإعلام وطني جامع على مستوى البرامج، لتكون شاشته متميزة بموضوعيتها وشفافيتها، وقادرة على خلق مساحة للنقاشات والحوارات المختلفة التي تبرز وجه لبنان الحضاري بعيدا عن المشاحنات والتجاذبات السياسية والطائفية”.

وختمت كتابها بالتركيز على أن “الظروف الاستثنائية تتطلب عملا ومجهودا استثنائيين”، وعليه طلبت من جميع المديرين “التشدد في تطبيق مضمون الكتاب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام