وزارة الدفاع الأرمينية: طائرة إف-16 تركية تسقط طائرة سوخوي 25 أرمينية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 29 2020 - 17:50

وزارة الدفاع الأرمينية: طائرة إف-16 تركية تسقط طائرة سوخوي 25 أرمينية

منذ 31 mins 29 September، 2020
أخبار موقع المنار

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