التحكم المروري: #حركة_المرور كثيفة على طريق #كورنيش_المزرعة بالاتجاهين – موقع قناة المنار – لبنان
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September 29 2020 - 17:50

التحكم المروري: #حركة_المرور كثيفة على طريق #كورنيش_المزرعة بالاتجاهين

منذ 1 ساعة 29 September، 2020
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