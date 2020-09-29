الرئيس روحاني: لتوسيع التعاون بين طهران وبرلين دون الاكتراث الى الحظر الأمريكي

أكد الرئيس الايراني الشيخ حسن روحاني، أن “طهران وبرلين تربط بينهما علاقات عريقة وقائمة على الصداقة وجيدة”؛ مشيرا الى “التداعيات السلبية للحظر الامريكي على العلاقات الاقتصادية والتجارية بين ايران والدول الصديقة بما فيها المانيا،” وداعيا الى تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين دون الاكتراث الى هذا الحظر اللاقانوني.

تصريحات الرئيس روحاني هذه، جاءت خلال استقبال وتسلمه اوراق اعتماد السفير الالماني الجديد لدى ايران هانس اودو موتسيل. ووصف رئيس الجمهورية مواقف المانيا الفدرالية قبال نزعات امريكا الاحادية في العالم، بانها “جيدة”؛ مؤكداً أن “الترويكا الاوروبية اتخذت اجراءات منطقية ازاء سلوك ومحاولات امريكا المعارضة للقانون والسقيمة لاستئناف الحظر الجائر ضد الشعب الايراني وايضا القرار 2231”.

كما تطرق الى طلب ايران، عقب تفشي وباء كورونا واحتياجات الشعب للخدمات العلاجية، للحصول على قرض بقيمة 5 مليارات من صندوق النقد الدولي؛ مصرحاً أنه “رغم موافقة المجلس الاداري للصندوق الدولي على هذا القرض، لكن امريكا اقدمت عبر تدخلاتها غير المبررة على وضعت العراقيل امام الحصول على هذا المبلغ”.

وتابع روحاني”لقد توقعت الجمهورية الاسلامية الايرانية من الثلاثي الاوروبي أن يواجه الضغوط الامريكية ليتسنى تلبية احتياجات الشعب الايرانية الصحية والدوائية بواسطة هذا القرض”.

الى ذلك، اشار السفير الالماني الجديد الى موقف بلاده الجاد في الحفاظ على الاتفاق النووي. وقال موتسيل خلال اللقاء مع الرئيس روحاني، “ينبغي توسيع العلاقات بين البلدين في ضوء الظروف الصعبة والفرص المتوفرة، وانني بدوري سأبذل قصارى جهدي في هذا السياق”.

المصدر: ارنا