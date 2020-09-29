الخارجیة الإیرانیة : علی السعودیة أن تختار طریق الصدق والحكمة بدل بث السيناريوهات التافهة

قال المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة، في معرض رده على تصريحات بعض المسؤولين السعوديين ضد إيران، إن “على السعودية وبدل بث السيناريوهات التافهة التي تتلقاها ان تختار طريق الصدق والحكمة”. ووصف خطيب زادة مزاعم السعودية “بكشف مجموعة ارهابية تابعة لايران”، بأنها “مزاعم كاذبة ومختلقة بالكامل”، مضيفاً أن “هذه المزاعم تضاف الى قائمة الاتهامات التي طالما كررتها السعودية ضد ايران خلال السنوات الأخيرة”.

واشار المتحدث باسم الخارجية الى أن “السعودية وبتخليها عن العقلانية السياسية، عمدت الى تلفيق ملف كاذب ضد إيران بهدف حرف الاذهان والتغطية على فشلها”. وأكد خطيب زادة ان “تشبث حكام السعودية باطلاق الاتهامات الجاهزة والتي لا قيمة لها لن توصلهم الى أي نتيجة”، ناصحا الرياض “بانتهاج سبيل الصدق والتعقل بدل هذه الأساليب “. وكان المتحدث باسم رئاسة أمن الدولة في السعودية زعم أمس “اعتقال مجموعة من عشرة اشخاص تلقى اعضائها تدريبا في ايران”.

المصدر: ارنا