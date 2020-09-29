قطر والكويت تحصيان 760 إصابة مؤكدة بكورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

أحصت دولتا قطر والكويت مجتمعتين الثلاثاء، 760 حالة إصابة مؤكدة بـ “كوفيد 19″، منذ الأمس؛ إضافة إلى تسجيل حالتي وفاة في الكويت لمصابين بالوباء. وأعلنت وزارة الصحة الكويتية عن تسجيل 587 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، في الـ 24 ساعة الأخيرة، وحالتي وفاة؛ بينما سجلت 538 حالات تعافي من المرض.

وبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في الكويت 104568، وإجمالي حالات الوفاة ؛ فيما بلغ العدد الكلي لحالات الشفاء 96049. من جهتها، أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية، عن تسجيل 222 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، في الـ 24 ساعة الأخيرة، وشفاء 239 حالة من المرض، دون تسجيل حالات وفاة إضافية.

وبلغ بذلك إجمالي المصابين بالفيروس 125533 حالة، والمتعافين من المرض في دولة قطر 122448؛ وبقي العدد الكلي للوفيات بلا تغيير 214 حالة. وتأتي قطر والكويت في المركزين الثاني والثالث خليجيا، والثالث والخامس عربيا، بعدد حالات “كوفيد 19”.

المصدر: سبوتنيك