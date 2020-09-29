موسكو تدعو الشركاء لبذل الجهود للعودة للمسار السياسي الدبلوماسي في الصراع بين يريفان وباكو

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف الثلاثاء، أن روسيا تدعو الشركاء بما في ذلك تركيا إلى المساعدة في العودة إلى المسار السياسي والدبلوماسي في الصراع بين أرمينيا وأذربيجان. وقال بيسكوف للصحفيين “ندعو جميع الدول، وخاصة شركائنا مثل تركيا، إلى بذل قصارى الجهد لإقناع الأطراف المتحاربة بوقف إطلاق النار والعودة إلى تسوية سلمية لهذا الصراع الطويل الأمد بالوسائل السياسية – الدبلوماسية”.

الاشتباكات العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان، تجددت في 27 أيلول/سبتمبر، وبينما قالت أذربيجان إن القوات المسلحة الأرمينية أطلقت النار على مناطق سكنية على خط التماس في جمهورية قره باغ وأسفر القصف عن سقوط قتلى في صفوف المدنيين، اتهمت أرمينيا وسلطات جمهورية قره باغ الجانب الأذربيجاني بشن “ضربات جوية وصاروخية” على الإقليم، وأعلنت السلطات الأرمينية التعبئة العامة في البلاد.

وأكدد رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان، أن حكومته ستبحث مسألة الاعتراف باستقلال جمهورية قره باغ. وكانت قره باغ الجبلية قد انفصلت جراء نزاع مسلح مع أذربيجان، التي كانت جزءا منها في الحقبة السوفيتية، وأعلنت الاستقلال عام 1991.

المصدر: سبوتنيك