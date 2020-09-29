الرئيس دياب استقبل فوشيه في زيارة وداعية والتقى الامين العام للمنظمة العالمية للجمارك

استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب في السرايا الحكومية، سفير فرنسا في لبنان برونو فوشيه في زيارة وداعية بمناسبة انتهاء مهامه الدبلوماسية في لبنان، في حضور مدير مكتب الرئيس دياب، القاضي خالد عكاري والسفير جبران صوفان.

كما التقى الرئيس دياب الأمين العام للمنظمة العالمية للجمارك كونيو ميكوريا، ومدير تطوير إقليم شمال إفريقيا والشرق الأوسط والأدنى لدى المنظمة مراد العرفاوي، ورئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد أسعد طفيلي، في حضور وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الاعمال زينة عكر.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام