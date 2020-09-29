التحكم المروري: #حركة_المرور كثيفة على طريق #كفرشيما #الشويفات بالاتجاهين – موقع قناة المنار – لبنان
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September 29 2020 - 14:44

التحكم المروري: #حركة_المرور كثيفة على طريق #كفرشيما #الشويفات بالاتجاهين

منذ 19 mins 29 September، 2020
أخبار موقع المنار

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