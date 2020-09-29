المكتب السياسي لـ #حركة_أمل يستغرب ما ورد على لسان #ماكرون من إتهامات وتحميل المسؤوليات وخاصة للثنائي الوطني – موقع قناة المنار – لبنان
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September 29 2020 - 14:44
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كلمة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله اليوم الساعة 8:30 مساءً بتوقيت بيروت حول آخر التطورات السياسية
المكتب السياسي لحركة أمل: الحركة تستغرب ما ورد على لسان الرئيس ماكرون من اتهامات وتحميل المسؤوليات خاصة للثنائي الوطني
المكتب السياسي لحركة أمل: الحركة ترفض بأي شكل ما جاء من كلام اتهامي معمم على الأطراف لجهة الاستفادة وقبض الأموال
المكتب السياسي لحركة أمل: هذا الكلام سقطة سياسية لمطلقه لا تساعد على إنجاح المبادرة الفرنسية التي نحرص على أن تستمر
المكتب السياسي لحركة أمل: من صادر عملية التأليف من الرئيس المكلف حاول وضع شروط وقواعد متجاوزاً حقيقة المبادرة الفرنسية
النائب جبران باسيل: حديث الرئيس ماكرون بناء وواقعي وموضوعي وفيه حرص على لبنان ما عدا تعميم مسؤولية الفشل على الجميع
صائب عريقات: أحمد أبو الغيط فقد مصداقيته ليكون أميناً عاماً لجامعة الدول العربية
مركز المصالحة الروسي في سوريا: المسلحون يدبرون أعمالاً استفزازية باستخدام مواد سامة في محافظتي إدلب وحلب
قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي: أميركا فقدت قدرتها السياسية في العالم تدريجياً وهي اليوم معزولة
اللواء سلامي: لن يكون هناك حرب عسكرية على إيران وحرب الأعداء اليوم اقتصادية ونفسية
الحشد الشعبي العراقي يحبط هجوماً لتنظيم "داعش" الإرهابي في منطقة تل الذهب بمحافظة صلاح الدين
اليمن: انكسار زحف لمرتزقة العدوان السعودي الأميركي على شرق وجنوب مدينة الدريهمي المحاصرة في الحديدة
مصدر يمني: احتراق عدد من المنازل نتيجة قصفها بالمدفعية من قبل قوى العدوان خلال الزحف على مدينة الدريهمي
وزارة الداخلية الأفغانية: 15 قتيلاً وعدد من الجرحى في انفجار عبوة ناسفة زرعتها طالبان في ولاية دايكوندي وسط البلاد
تواصل المواجهات في إقليم قره باغ المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان
الخارجية الأرمينية: أذربيجان تحضر لتوسيع رقعة عملياتها العدائية وندين خطواتها الرامية لزعزعة الاستقرار في المنطقة
الحكومة الإيرانية: أرمينيا وأذربيجان يمكنهما التوصل لحل وتحقيق التفاهم سلمياً وسنقدم ما بوسعنا لتعزيز الأمن في المنطقة
الخارجية الإيرانية: نراقب بدقة عمليات الترانزيت ولن نسمح باستخدام أراضينا لنقل الأسلحة والذخيرة إلى أرمينيا
وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو: نقف إلى جانب إخواننا الأذريين في الميدان وعلى طاولة الحوار
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو: نود أن نصل إلى وقف للعنف في قره باغ والعودة إلى المفاوضات بأسرع وقت
رئيسة المفوضية الأوروبية: التوصل إلى اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بشأن بريكست ما زال ممكناً
التشيك وسلوفاكيا تعلنان أنهما ستفرضان هذا الأسبوع حالة الطوارئ للتصدي للزيادة الحادة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
قاض فدرالي أميركي يوقف قرار الرئيس دونالد ترامب بحظر تنزيل "تيك توك" في الولايات المتحدة قبل ساعات من دخوله حيز التنفيذ
المرشح الديمقراطي للرئاسة الأميركية جو بايدن يتهم ترامب باستخدام المحكمة العليا للانقلاب على نظام "أوباماكير" الصحي
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الاتحاد الأوروبي يدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية في ناغورني قره باغ والالتزام بوقف إطلاق النار
الخارجية الإيرانية: طهران تدعو أذربيجان وأرمينيا للوقف الفوري للقتال وبدء الحوار وتؤكّد استعدادها للعمل في هذا المجال
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
المكتب السياسي لـ #حركة_أمل يستغرب ما ورد على لسان #ماكرون من إتهامات وتحميل المسؤوليات وخاصة للثنائي الوطني
منذ 48 mins
29 September، 2020
عاجل
حركة أمل
التعليقات
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