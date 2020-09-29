المكتب السياسي لـ #حركة_أمل يستغرب ما ورد على لسان #ماكرون من إتهامات وتحميل المسؤوليات وخاصة للثنائي الوطني – موقع قناة المنار – لبنان
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September 29 2020 - 14:44

المكتب السياسي لـ #حركة_أمل يستغرب ما ورد على لسان #ماكرون من إتهامات وتحميل المسؤوليات وخاصة للثنائي الوطني

منذ 48 mins 29 September، 2020
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