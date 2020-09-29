الطقس غدا الاربعاء قليل الغيوم مع احتمال تساقط بعض الامطار المتفرقة شمالاً

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان غدا الاربعاء قليل الغيوم اجمالا، وانخفاض ملموس في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل وارتفاعها بشكل بسيط على الساحل، يتحول تدريجيا بدءا من الظهر الى غائم جزئيا ويتشكل الضباب على المرتفعات مع نشاط في سرعة الرياح واحتمال تساقط بعض الأمطار المتفرقة بدءا من بعد الظهر وبخاصة شمال البلاد.

– الحالة العامة: طقس خريفي مستقر وحار نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط حتى مساء الأربعاء حيث يتحول الى متقلب.

الطقس المتوقع في لبنان:

– الثلاثاء: صاف الى قليل الغيوم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية في المناطق الجبلية والداخلية مع تحذير من خطراندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

– الأربعاء: قليل الغيوم اجمالا، وانخفاض ملموس في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل وارتفاعها بشكل بسيط على الساحل، يتحول تدريجيا بدءا من الظهر الى غائم جزئيا ويتشكل الضباب على المرتفعات مع نشاط في سرعة الرياح واحتمال تساقط بعض الأمطار المتفرقة بدءا من بعد الظهر خاصة شمال البلاد.

– الخميس: غائم جزئيا الى غائم احيانا مع رياح ناشطة وانخفاض اضافي وملحوظ في درجات الحرارة، كما يتشكل الضباب على المرتفعات وتتساقط أمطار متفرقة في الفترة الصباحية.

– درجات الحرارة المتوقعة تتراوح على الساحل من 21 الى 35 درجة، فوق الجبال من 20 الى 29 درجة، في الداخل من 17 الى 36 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية نهارا، سرعتها بين 10 و30 كلم/س.

– الانقشاع: جيد.

– الرطوبة النسبية على الساحل: 50 الى 70%.

– حال البحر: قليل الموج.

– حرارة سطح الماء: 29 درجة.

– الضغط الجوي:761 ملم زئبق.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية