الاحتلال ينتشر في مخيم شعفاط بالقدس ويفرض غرامات مالية على الأهالي (المركز الفلسطيني للاعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 29 2020 - 11:40

الاحتلال ينتشر في مخيم شعفاط بالقدس ويفرض غرامات مالية على الأهالي (المركز الفلسطيني للاعلام)

منذ 13 mins 29 September، 2020
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