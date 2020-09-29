الدفاع الأرمنية: القوات الأذربيجانية قصفت وحدة عسكرية في منطقة فاردينيس داخل أراضي أرمينيا – موقع قناة المنار – لبنان
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September 29 2020 - 11:38

الدفاع الأرمنية: القوات الأذربيجانية قصفت وحدة عسكرية في منطقة فاردينيس داخل أراضي أرمينيا

منذ 21 mins 29 September، 2020
منطقة فاردينيس
أخبار دولية - ارمينيا

أعلنت وزارة الدفاع الأرمنية الثلاثاء، أن القوات الأذربيجانية قصفت وحدة للجيش الأرمني في منطقة فاردينيس داخل أراضي أرمينيا. وقالت المتحدثة باسم الدفاع الأرمنية شوشان ستيبانيان الثلاثاء “هذا العمل من قبل العدو سبقه تضليل إعلامي صدر عن وزارة الدفاع الأذربيجانية التي ادعت أن قواتنا نفذت قصفا صاروخيا لمنطقة داشكيسان من منطقة فاردينيس”.

وفندت الخارجية الأرمنية في وقت سابق هذا الاتهام الأذربيجاني، واعتبرته “محاولة لتبرير العدوان على أرمينيا”. وتزامنا مع هذه التطورات، اتهمت الدفاع الأذربيجانية الجيش الأرمني بأنه قصف بالمدفعيات قريتين في محافظة غورانبوي شمال قره باغ، دون أن يؤدي ذلك إلى أضرار جدية في البنى التحتية المدنية أو خسائر بين سكان القريتين.

المصدر: روسيا اليوم

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