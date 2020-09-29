قوى الامن: قتيلة باطلاق نار في ابي سمرا وتوقيف المتورطين – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 29 2020 - 11:38

قوى الامن: قتيلة باطلاق نار في ابي سمرا وتوقيف المتورطين

منذ 1 ساعة 29 September، 2020
قتيلة باطلاق نار في ابي سمرا وتوقيف المتورطين
لبنان

اعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة في بلاغ انه “بتاريخ 2-9-2020، أقدم عدد من الأشخاص على إطلاق النار باتجاه منزل أحد المواطنين من آل (خ) في محلة الشلفة – أبي سمراء، ما أدى إلى إصابة ابنته البالغة من العمر 13 عاما، وما لبثت أن فارقت الحياة.

على أثر ذلك، باشرت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف الفاعلين، وتحديد مكانهم، وتوقيفهم، علما أنهم تواروا عن الأنظار بعد تنفيذهم الجريمة.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت الشعبة من تحديد هويات المشتبه بهم، ومكان اختبائهم في منزل في دده – الكورة، وهم:

– ن. خ. (مواليد عام 1993، لبناني)

– أ. خ. (مواليد عام 1994، لبناني)

– و. خ. (مواليد عام 1997، لبناني)

– ر. خ. (مواليد عام 2003، لبناني)

بتاريخ 23-9-2020، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، دهمت قوة خاصة من الشعبة المنزل المذكور، وتمكنت من توقيف جميع المتورطين.

ضبط في المنزل مسدسان حربيان وبندقية “بومب أكشن” مع الذخائر.

بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نسب إليهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص، بناء على إشارة القضاء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

التعليقات

ذات صلة