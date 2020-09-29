قائد الحرس الثوري الايراني: حرب النظام البعثي على الشعب الإيراني كانت أكثر حرب غير متكافئة في التاريخ (مهر) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 29 2020 - 11:38

قائد الحرس الثوري الايراني: حرب النظام البعثي على الشعب الإيراني كانت أكثر حرب غير متكافئة في التاريخ (مهر)

منذ 1 ساعة 29 September، 2020
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