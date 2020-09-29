جامعة جونز هوبكينز: وفيات “كوفيد-19” العالمية تتجاوز المليون

أعلنت جامعة هوبكنز المختصة بجمع بيانات السلطات المحلية والفدرالية، أن حالات الوفاة العالمية بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) تجاوزت حاجز المليون حالة .

ووفقا لبيانات الجامعة، بلغ عدد وفيات فيروس كورونا المستجد حول العالم حتى الساعة3.45 بتوقيت موسكو مليون و 555 حالة وفاة .

وأصيب وفق المعهد منذ بداية الجائحة 33273.720 شخصًا بفيروس كورونا ، وتعافى 23056.480 شخصًا بعد شفائهم من الإصابة.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالميا.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها؛ تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة

المصدر: وكالة سبوتنيك