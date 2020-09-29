النائب روكز: توترات أمنية محتملة في ظل عدم تشكيل حكومة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 29 2020 - 10:10

النائب روكز: توترات أمنية محتملة في ظل عدم تشكيل حكومة

منذ 25 mins 29 September، 2020
النائب شامل روكز
لبنان

حذر النائب شامل روكز في حديث اذاعي من “توترات أمنية محتملة، في ظل عدم تشكيل حكومة وجو سياسي غير سليم وظروف اقتصادية صعبة”.

وطالب “المسؤولين جميعا بتحمل المسؤولية، والقوى العسكرية إلى أخذ الاحتياطات اللازمة في هذه المرحلة الصعبة”.

وعشية الجلسة العامة، شدد على أن “المهم هو إقرار القوانين الإصلاحية”. أما عن العفو العام”، فاعتبر أنه “من الضروري البحث عن العدالة وتأمين الحقوق الإنسانية للسجناء بموازاة الإجراءات القضائية اللازمة، مع اسقاط العفو عن مرتكبي الجرائم في حق الجيش، ونفذوا التفجيرات وهو ما يتحمل النواب مسؤوليته امام الشعب اللبناني، خصوصا في ظل الوضع الأمني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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