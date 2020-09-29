رئيسة المفوضية الأوروبية: التوصل لاتفاق بشأن بريكست ما زال ممكنا

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أمس، أن “التوصل لاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا حول بريكست ما زال ممكنا، على الرغم من أن مواقف الطرفين لا تزال متباعدة كثيرا في مستهل أسبوع تفاوضي حاسم”.

وقالت فون دير لايين إثر لقائها في لشبونة رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا “نريد اتفاقا، وما زلت مقتنعة بإمكانية التوصل إلى اتفاق ، أدعو إلى التحلي بالمسؤولية في هذه الأوقات، لأن اقتصادنا، على جانبي المانش، تضرر بشدة من الجائحة، ويجب علينا بذل كل ما في وسعنا للتوصل لاتفاق معقول”.

وشددت على أن “التفاصيل واضحة على الطاولة، لذا فإن الاستعداد واضح من ناحيتنا للمضي قدما للتوصل إلى اتفاق”.

وأتى تصريح فون دير لايين بعيد تأكيد لندن عزمها على تعديل بنود اتفاق بريكست مع بروكسل، وإن على حساب أسبوع حاسم من المفاوضات مع الأوروبيين حول مستقبل العلاقة التجارية بين الطرفين.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية