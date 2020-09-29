غرفة التحكم المروري: #حركة_المرور كثيفة من #خلدة باتجاه انفاق #المطار دون عوائق للسير – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 29 2020 - 08:40

غرفة التحكم المروري: #حركة_المرور كثيفة من #خلدة باتجاه انفاق #المطار دون عوائق للسير

منذ 27 mins 29 September، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة