غرفة التحكم المروري: #حركة_المرور كثيفة من #خلدة باتجاه انفاق #المطار دون عوائق للسير – موقع قناة المنار – لبنان
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September 29 2020 - 08:40
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كلمة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الثلاثاء الساعة 8:30 مساءً بتوقيت بيروت حول آخر التطورات السياسية
الرئيس ميشال عون يؤكّد تمسكه بمبادرة الرئيس الفرنسي منوهاً بالاهتمام الذي يبديه حيال لبنان واللبنانيين
الرئيس عون يأسف لعدم تمكّن الرئيس المكلّف من تشكيل الحكومة الجديدة وفق مندرجات المبادرة الفرنسية خصوصاً لجهة الإصلاحات
المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان: يجب تشكيل حكومة ذات وزن وطني وليس حكومة وكالة دولية
قبلان: ما عرضه الرئيس الفرنسي فيه ظلم سياسي فادح لان المبادرة الفرنسية يجب أن تمر بالثقل التمثيلي للمكونات الوطنية
مصادر مطلعة للمنار: ماكرون ساوى بين المعطّلين والمسهّلين وبين من احترموا بنود المبادرة الفرنسية ومن تعاطوا معها بتصرّف
لقاء الاحزاب والقوى والشخصيات الوطنية: التنازلات الكبيرة التي قدمها فريق المقاومة لا يمكن لاي جهة في اي بلد ان تقدمها
لقاء الاحزاب والقوى والشخصيات الوطنية: محاولة ماكرون اتهام حزب الله بالتعطيل تندرج في سياق المنطق الامريكي
مراسل المنار: الجيش اللبناني يداهم عدداً من المنازل المحيطة بمنزل الانتحاري عمر بريص في المنية ويوقف أحد تجار السلاح
الصحة اللبنانية: تسجيل 1018 اصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات خلال الـ24 ساعة الاخيرة
وزارة الدفاع الارمينية: القوات الأذربيجانية تقصف بالمدفعية الثقيلة عاصمة اقليم قره باغ والقرى المحيطة بها
الاتحاد الأوروبي: نحن على اتصال دائم بأطراف الأزمة في قره باغ لوقف المواجهات ونرفض أي تدخل خارجي فيها
الكرملين: التصعيد العسكري في قره باغ يسبب قلقا لروسيا ويجب ايقاف العمليات العسكرية هناك فورا
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان: حان الوقت لإنهاء أزمة قره باغ وعلى أرمينيا الانسحاب من الأراضي التي تحتلها في أذربيجان
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تعرب عن قلقها حيال الارتفاع الحاد في عدد إصابات كورونا وتدعو السكان للالتزام بالتدابير
النيابة العامة في اسطنبول توجه تهماً إلى 6 سعوديين إضافيين في قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي عام 2018
المفاوضون البريطانيون والأوروبيون يواصلون محادثاتهم للتوصل إلى اتفاق بشأن مستقبل علاقتهم التجارية في مرحلة ما بعد بريكست
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
فرانس برس: أكثر من مليون وفاة بفيروس كورونا في العالم منذ ظهوره للمرة الأولى في كانون الأول/ديسمبر الماضي
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تعرب عن قلقها حيال الارتفاع الحاد في عدد إصابات كورونا وتدعو السكان للالتزام بالتدابير
السعودية تعلن أنّها ستستضيف قمة مجموعة العشرين المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل عبر الإنترنت بسبب فيروس كورونا
النيابة العامة في اسطنبول توجه تهماً إلى 6 سعوديين إضافيين في قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي عام 2018
المفاوضون البريطانيون والأوروبيون يواصلون محادثاتهم للتوصل إلى اتفاق بشأن مستقبل علاقتهم التجارية في مرحلة ما بعد بريكست
قاض فدرالي أميركي يوقف قرار الرئيس دونالد ترامب بحظر تنزيل "تيك توك" في الولايات المتحدة قبل ساعات من دخوله حيز التنفيذ
المرشح الديمقراطي للرئاسة الأميركية جو بايدن يتهم ترامب باستخدام المحكمة العليا للانقلاب على نظام "أوباماكير" الصحي
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الاتحاد الأوروبي يدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية في ناغورني قره باغ والالتزام بوقف إطلاق النار
الخارجية الإيرانية: طهران تدعو أذربيجان وأرمينيا للوقف الفوري للقتال وبدء الحوار وتؤكّد استعدادها للعمل في هذا المجال
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
غرفة التحكم المروري: #حركة_المرور كثيفة من #خلدة باتجاه انفاق #المطار دون عوائق للسير
منذ 27 mins
29 September، 2020
احوال الطرقات في لبنان
انفاق المطار
غرفة التحكم المروري
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