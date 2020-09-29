ترامب: توزيع 150 مليون فحص سريع للفيروس

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس، توزيع 150 مليون فحص سريع في الولايات المتحدة للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في غضون 15 دقيقة، وهي طريقة مماثلة لاختبارات الحمل وأسرع بكثير من الفحوص المخبرية المستخدمة منذ بداية الوباء وإن كانت أقل دقة منها، حسب ما افادت “وكالة فرانس برس”.

ومنذ شهور يضغط خبراء الصحة العامة في الولايات المتحدة، لاستخدام هذا الفحص السريع والرخيص والذي يسمح للمرء بأن يفحص نفسه بنفسه مرات عدة في الأسبوع، حسب الحاجة، وأن يحصل على النتيجة في غضون دقائق، معتبرين أن “الفحص المخبري الفائق الدقة الذي لا تعرف نتيجته إلا بعد خمسة أو سبعة أيام يصبح عمليا عديم الفائدة لأن مرحلة الذروة في انتقال العدوى تكون في العادة قد مرت والمرض تفشى”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية