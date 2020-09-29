الصحة العالمية: حصيلة ضحايا كورونا في العالم أعلى من المعلن – موقع قناة المنار – لبنان
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September 29 2020 - 03:54

الصحة العالمية: حصيلة ضحايا كورونا في العالم أعلى من المعلن

منذ 37 mins 29 September، 2020
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أخبار دولية - منظمات

رجح مايك رايان كبير خبراء الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، أن يكون عدد ضحايا وإصابات فيروس كورونا أكثر من المسجل في العالم.

وأضاف رايان: “الأرقام الحقيقية للإصابات والوفيات في العالم، قد تكون أكثر مما هو معلن”.

وتابع: “عندما تحسب أي شيء، لا يمكنك أن تحسبه بشكل مثالي، لكن يمكنني أن أؤكد لكم أن الأرقام الحالية من المحتمل أن تكون أقل من الإجمالي الفعلي”.

وأعلن موقع “وولرد ميتر” المتخصص بمتابعة مستجدات جائحة كورونا، أن عدد الوفيات حول العالم بفيروس كورونا، قد تجاوز المليون حالة، فيما سجلت أكثر من 33 مليون إصابة مؤكدة.

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