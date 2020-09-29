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September 29 2020 - 03:54

البرازيل تسجل 13155 إصابة و317 وفاة جديدة بكورونا

منذ 16 mins 29 September، 2020
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أخبار دولية - البرازيل

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 13155 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، و317 حالة وفاة.

البرازيل تسجل 13155 إصابة و317 وفاة جديدة بكورونا”وولرد ميتر”: عدد الوفيات حول العالم بسبب فيروس كورونا يتجاوز المليون حالة
وسجلت البرازيل أكثر من 4.7 مليون حالة إصابة بالفيروس منذ بدء تفشي الوباء، وبلغ عدد الوفيات 142058 حالة.

وتأتي البرازيل في المركز الثالث عالميا من جهة عدد الإصابات بعد الولايات المتحدة والهند، والثانية بعد الولايات المتحدة في عدد الوفيات بالفيروس.

المصدر: وكالة رويترز

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