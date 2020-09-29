أردوغان لجونسون: انسحاب أرمينيا من قره باغ ضرورة للاستقرار الإقليمي

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لرئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، على ضرورة انسحاب أرمينيا من الأراضي التي “احتلتها” في إقليم قره باغ ومحيطه، لتحقيق الاستقرار الإقليمي.

وذكر بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، أن أردوغان وجونسون بحثا هاتفيا سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات شرقي المتوسط وقضايا إقليمية، على رأسها التوتر في قره باغ.

وورد في البيان: “أكد أردوغان على ضرورة انسحاب أرمينيا من الأراضي التي احتلتها في إقليم قره باغ ومحيطه حتى يتم تأسيس السلام والاستقرار الإقليمي”.

وشدد الرئيس التركي على أن “تبني المملكة المتحدة موقفا متوازنا ومحايدا بخصوص شرقي المتوسط يعد مصلحة مشتركة لدعم جهود الحوار والتعاون”.

وجدد أردوغان تصميمه على زيادة الاستثمارات والتجارة بين البلدين ورفع حجم التبادل التجاري لبلوغ هدفه المتمثل بـ20 مليار دولار.

وذكر البيان أن الجانبين اتفقا على تعميق وتعزيز التعاون في المجال الدفاعي لما يمتلكه البلدين من إمكانات كبيرة في هذا المجال.

المصدر: وكالة الاناضول