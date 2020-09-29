وزارة الدفاع الأرمنية: قوات قره باغ صدت هجوما واسعا من جهة أذربيجان

أعلنت وزارة الدفاع الأرمنية اليوم الثلاثاء، أن قوات جمهورية قره باغ صدت هجوما واسع النطاق شنته قوات أذربيجان.

وكتب المتحدث باسم الوزارة أرتسرون أوفانيسيان، أن “جيش الدفاع” /التابع لجمهورية قره باغ/ يصد هجمات العدو في وادي نهر أراكس وعلى محور ماتاغيس تاليش، حيث تمكنت قوات قره باغ من تدمير 22 دبابة وعشر عربات مدرعة، وتكبيد العدو “أكثر من 370 جنديا”.

وأضاف أن هناك عددا كبيرا من الجرحى في صفوف القوات الأذرية جروح 35% منهم بالغة.

كما ذكرت الوزارة أن قره باغ تعرض لهجمات جوية وصاروخية، فيما نجح الطرف الأرمني في إسقاط مروحيتين حربيتين وثلاث طائرات مسيرة تابعة للعدو.

من جهته، قال فاغرام بوغوسيان المتحدث باسم قره باغ، إن مناطق مسالمة بينها مدينة ستيباناكيرت (عاصمة الجمهورية غير المعترف بها) تعرضت لقصف مدفعي.

وقبل ذلك، أعلنت وزارة دفاع أذربيجان أن قوات أرمينيا قصفت بلدات على خطوط التماس في قره باغ، ما أسفر عن سقوط قتلى في صفوف المدنيين.

ومنذ صباح الأحد، تستمر مواجهات عنيفة في منطقة النزاع بقره باغ وسط تبادل أرمينيا وأذربيجان الاتهامات بالتصعيد وإعلان البلدين الأحكام العرفية، فيما تدعو روسيا أطراف النزاع إلى التهدئة وضبط النفس والكف الفوري عن إطلاق النار.

المصدر: وكالات